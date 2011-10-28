版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2011年 10月 28日 星期五 12:03 BJT

28日午间分析：沪指早盘冲高回落

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现冲高回落走势。受到昨夜欧美股市大涨提振，今日沪深两市股指早盘双双大幅高开，随後在地产股的带动下，一度摸高至2483.76点，但是随着指数上方抛压的涌现，同时市场恐高情绪渐浓，股指开始震荡回落，午盘沪综指报收于2462.38点，上涨1.10%。

笔者认为，早盘地产、银行股有效的稳定了市场重心，题材股纷纷反弹有效的提升了市场人，不过短期大盘面临调整压力，2450点附近或有反复，但是不改本次反弹趋势。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐