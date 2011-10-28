全球人口即将突破70亿 挑战重重

10月27日在河内拍到的新生儿。 REUTERS/Kham

路透印度BAGHPAT10月25日电（记者 Nita Bhalla）---全球人口即将突破70亿，人们比以往更清楚意识到，在地球上生存面临诸多挑战，但远未就下步举措达成一致。

一些人口学家认为，70亿人口预示着动荡时代将至：各国亟需解决城市化进程加快，环境恶化，医疗、教育、资源和就业需求猛增等问题。

另一些人则认为，人口出生率下降，劳动力减少，不足以支撑老龄化社会，世界面临的长期挑战不是人太多而是人太少。

联合国人口基金执行主任奥索蒂梅因（Babatunde Osotimehin）告诉路透社：“有些国家人口正逐步减少，他们担心生产力减退，担心无法养活庞大的人群。”

“还有些地方人口增长迅速。许多国家面临人口流动、贫困、食品安全、水资源管理和气候变化带来的挑战，我们需要呼吁各方注意人口问题。”

联合国称，全球人口将于10月31日达到70亿。

无人知晓这个孩子将出生在何种环境中，但看一下印度北方邦（Uttar Pradesh），你会看到孩子未来可能面临的挑战。预期印度将在2030年超过中国成为世界第一人口大国。

25岁的帕沃（Pinky Pawar）的预产期在月底。全球约有30亿人因缺少教育和工作，每天的生活标准不到2美元，帕沃希望自己第一个孩子不会是其中一员。

她坐在Sunhaida村其泥砖房外，双方放在隆起的肚子上说：“我希望我的孩子有个成功的人生，所以我必须尽全力，使其变成可能。”

在Sunhaida村，由于贫穷、无知和社会偏见，村民面临生存困境，世界上还有数百万计的人过着相似的生活。

**资源紧缺**

过去半个世纪，全球人口翻了一倍以上，资源压力空前。

未来50年，全球人口将再增长二三十亿，如何为其提供基本生活需求是首要问题。

2007-2025年，预计发展中国家水资源消耗将增加50%，发达国家的消耗将增加18%。其中多数水资源消耗增长来自最贫困国家，因越来越多农村人口进入城市。

美国科罗拉多州水资源研究基金会（Water Research Foundation）执行主管瑞诺（Rob Renner）表示：“但问题是地球水资源97.5%是咸水，只有2.5%是淡水，且三分之二的淡水处于冰冻状态，所以可供分配的淡水并不多。”

世界上许多地方缺少营养食品。世界银行称，全球现有9.25亿人口处于饥饿状态，部分原因是1995年来食品价格上涨，期间发生一系列经济危机，贫困且农民缺乏接触现代农业技术和产品的渠道。

联合国粮农组织称，到2050年，为养活新增20亿人口，粮食产量需提高70%。

国际粮农贸易政策委员会的汤普森（Robert Thompson）称：“我们必须提高产量。我想，如果我们加大研发投入，我们能够做到，但现在研发投入不够。”

尽管已清楚需采取何种措施，联合国气候谈判却在很大程度上停滞不前。

**城市拥挤**

专家称，人口失衡将让全球城镇压力倍增，主要是大量中产蓝领移民从贫困农村涌入城市。

中国首都--北京市常住人口已接近2,000万，是世界人口第13大城市，北京人口在过去10年间增长了近一倍，这也反映了全球趋势，尤其是发展中国家的情况。

南非、亚洲和南美的城市日益拥挤不堪，移民涌入寻求更好就业机会，而农民逃离旱涝等环境灾害。

联合国人居署（U.N. Habitat）称，人口爆发性增长，让资源更为紧缺，基础设施和空间有限，与此同时，气候变化造成特大洪水、风暴频发，海平面上升。

专家称，缺乏协同规划让问题变得更严重。

**政策缺失**

专家称，为解决人口增长问题，一项重要的政策工具是推行计划生育，全球2.15亿女性想少生孩子，但未能如愿。

受教育也很重要，这能让女性减少生育，增进孩子健康。

华盛顿乔治梅森大学社会学教授及人口学专家格莱斯顿（Jack Goldstone）称：“我们以前认为，人口过剩将迫使人类向太空扩展空间。但问题并不在此，而是没有建立政策框架，以解决这些长期问题。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。