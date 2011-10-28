欧元区救助计划被称政客“白日梦”

欧盟主席巴儸索(左)和欧洲委员会主席范龙佩10月27日在布鲁塞尔峰会後召开记者会。 REUTERS/Thierry Roge

路透罗马10月27日电（记者 Catherine Hornby）---欧元区领导人周四就遏制地区债务危机达成协议，不过受危机影响最深的希腊和意大利人对此表示质疑，有人称这些政客在做白日梦。

作为协议的一部分，意大利总理贝鲁斯科尼提出了一系列改革计划，以推动经济增长并削减债务。但分析人士对于意大利政府实施计划的能力表示怀疑。

在希腊，反对派政客和民众对要求银行和保险公司减计50%所持希腊政府债券的计划无动于衷。他们为进一步紧缩措施带来的痛苦以及未来几年的经济衰退感到担心。

贝鲁斯科尼提出的计划承诺提高退休年龄，降低企业辞退员工的难度。但是，鉴于贝鲁斯科尼政府丑闻不断、缺少有据可查的改革成绩、联合政府自身难保，几乎没有人期望他们能够履行诺言。

Antonio Polito在晚邮报（Corriere della Sera）上写道：“很难相信，昨天的想法能真正落实到书面上，成为意大利最大的市场改革计划。”

意大利左倾的共和报（La Repubblica）发表评论称，该计划是一本“梦之书”。

有迹象显示贝鲁斯科尼推行改革计划将面临诸多挑战，意大利最大工会组织CGIL称誓将对抗该计划，并号召小型工会组织联合起来，共同抵制对意大利工人的“定向攻击”。

甚至意大利小型工会CISL和UIL也表示，若意大利严格保护就业的政策受到威胁，他们将参与罢工。

贝鲁斯科尼周四晚在国内电视台为就业市场改革进行辩护，称改革旨在创造一个对妇女和青年人更加开放、更“有效率且现代化”的就业市场。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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