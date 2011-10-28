中国金融监管高层将现人事变动--消息人士

1月17日拍到的现任中国证券监督管理委员会主席尚福林的图片，消息人士称尚是接替银监会主席刘明康的热门人选。 REUTERS/Tyrone Siu

记者 林洸耀

路透北京10月28日电---三位独立消息人士透露,中国银行业和保险业监管部门最高负责人已达到退休年限,预计最早本周会有人事变动.

中国银行业监督管理委员会主席刘明康和中国保险监督管理委员会主席吴定富,都已达到官方规定部长级官员65岁退休年龄.

消息人士称,现年54岁,以行事谨慎闻名的现任中国证券监督管理委员会主席尚福林是接替刘明康的热门人选.由于没有得到向记者讲话的授权,上述消息人士要求匿名.

消息人士称,只要人事任命不在最後关头生变,尚福林的位置将由现年55岁、曾在英国牛津大学学习过的郭树清接替.上述消息人士中有一位与中国最高领导层关系密切.

郭树清目前担任的中国建设银行董事长职位由谁接替,尚不清楚.中国建设银行是全球以市值计第二大银行.

消息人士透露,54岁的项俊波可能会接替吴定富,成为保监会的新任主席.项俊波是中国以资产计第三大银行--中国农业银行的董事长.

上述金融监管机构人事变动,将拉开未来17个月间中国共产党与政府领导层全面人事变动的序幕.

银监会、证监会和保监会的发言人均在电话中谢绝置评.

随着经济逐步开放,中国在积极实施金融监管改革,放宽了对重要行业和价格的控制,并在香港建立起离岸人民币市场.监管机构的新任领导层将面临诸多挑战.

银监会必须确保,在清理地方政府债务潜在曝险之际,维护银行体系的稳定.据中国国家审计署公布,截止去年底地方政府债务馀额高达10.7万亿元人民币(1.7万亿美元).

与此同时,中央政府希望消除企业对企业借贷和民间高利贷等地下金融系统带来的风险.

证监会还须应对涉及在美上市中资企业的会计丑闻的影响.

多项针对金融业的改革措施仍在酝酿当中,不过分析人士指出,由于明年年底的中国共产党第18次全国代表大会要进行领导人换届,改革进程将开始放慢.(完)

--编译 吴云凌/兰秀娟/张荻/徐文焰;审校 王丰/田建华/隋芬/蔡美珍

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