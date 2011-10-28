三星电子第三季智能手机出货超苹果

10月28日在首尔拍到的Galaxy S II 三星新型智能手机。 REUTERS/Jo Yong-Hak

* 第三季营业利润4.25兆(万亿)韩元,高于公司自身预估的4.2兆韩元

* 智能手机出货较上年同期增加近三倍,至2,800万支

* 电信部门获利创纪录,晶片部门获利减少逾半

* 三星称第四季获利料高于第三季

* 三星股价上扬1.3%,表现优于大盘

记者 Hyunjoo Jin 编译 王冠中/侯向明/李婷仪

路透首尔10月28日电---韩国三星电子(005930.KS)在7-9月超越了苹果(AAPL.O),成为全球最大的智能手机制造商,当季出货较上季跳增44%.该公司并预估第四季销售强健,显然是给对手下马威.

三星电子去年方才正式打进智能手机市场,但其新颖的生产系统迅速将新产品带入市场,协助其销售一飞冲天.苹果是在2007年推出第一支iPhone手机.

"在手机部门方面,除了iPhone 4S之外,三星的产品并没有真正有威胁的对手.苹果和三星第四季将会持续主导智能手机市场,"Midas资产管理公司基金经理Kim Hyun-joong说.

根据三星电子周五公布的数据,其电信部门获利较上年同期增逾一倍,至创纪录的2.5兆(万亿)韩元(22亿美元),且占三星整体获利的60%,抵销了主力记忆体晶片部门获利大幅下滑的影响.

根据研究公司Strategy Analytics的数据,三星第三季智能手机出货较上季跳增44%至2,780万支,较上年同期增加近三倍.

苹果iPhone第三季销量下降16%至1,710万部.三星第三季在全球智能手机市场占23.8%的份额,比苹果高出9个百分点.三星旗舰Galaxy系列产品装载的是谷歌(Google)(GOOG.O)的Android软件.

参考三星业绩相关图表,请点选:(link.reuters.com/veb74s).

三星电子7-9月当季营业利润为4.25万亿韩元,与其之前预估的4.2万亿韩元大致相符.而上年同期的营业利润为4.9万亿韩元,前一季为3.8万亿.

三星表示,第四季获利或会好于第三季,因为受到其将旗下硬盘业务以14亿美元出售给希捷(Seagate Technology)(STX.O)而获得的一次性收益的扶助.

"目前我对公司第四季业绩前景感到谨慎乐观,"三星投资者关系部门主管Robert Yi对路透说.

三星还在其业绩声明中称,"第四季度通常是行业需求达到峰值的时候,三星预计移动设备销售仍将强劲,同时平板电视出货还将上升."

苹果iPhone营收占该公司总营收的近一半,其公布了40%的毛利率.三星手机部门的营业利润率为16.9%.

然而,苹果本月初上市的新款iPhone销售强劲,使三星面临挑战.

诺基亚也开始反击,推出了其首支搭载微软(MSFT.O)Windows软件的手机.另外,索尼(Sony Corp)(6758.T)在周四宣布将收购爱立信(ERICb.ST)持有的索尼爱立信股份,以善加利用其音乐与影像库.

三星周四推出Galaxy Note移动设备,为旗舰Galaxy系列再添火力.Galaxy Note装载Android软件,将用来对抗苹果、诺基亚及宏达电(2498.TW)接二连三推出的新款产品.

**第四季料优于第三季**

三星重要的晶片部门获利较上年同期减少逾半,来到1.59万亿韩元,但仍受到良好支撑,因其在高利润手机晶片市场份额相对较高,协助抵销了电脑记忆体晶片价格大跌的影响.

三星是第三季全球大型动态随机存取记忆体(DRAM)晶片厂商中唯一获利的一家.排名第二的电脑记忆体晶片(存储器芯片)厂商海力士半导体(000660.KS)和日本的尔必达记忆体6665.T均大幅亏损,因DRAM晶片价格在第三季暴跌约50%.

三星的晶片业务也受惠于手机处理晶片的强劲需求,这些晶片应用在苹果的iPhone及iPad平板电脑,以及三星自家的Galaxy智能手机上.

三星预计第四季个人电脑需求因淡季效应仍将疲软,而移动设备和伺服器(服务器)需求则将相对强劲.

"我认为晶片价格因库存减少已经有些触底的迹象.但我们还不知道该产业何时会回升,因为宏观经济的不确定性让需求前景不明朗,"Tong Yang Securities分析师Park Hyun说.

三星的显示器部门连续第三个季度录得亏损,因电视机和个人电脑需求疲弱.

不过由于有机电激发光显示器(OLED)的强劲获利,三星显示器部门本季亏损较上季减少.外界普遍预期OLED将取代LCD,成为移动设备和电视的下一代平板屏幕.(完)

--译文审校 龚芳/杜明霞

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