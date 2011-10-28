欧元区债务协议治标不治本 仍需寻找长期方案

* 2020年希腊债务指标仅能回到2009年时的水平

* 缺乏细节令市场皱眉

* 政治风险上升,特别是意大利

路透伦敦10月27日电---尽管欧元区领导人的最新进展勉强控制住债务危机的病徵,但关于经济发展差异这一病灶,他们一直没有找到一个长治久安的药方.

周四凌晨在布鲁塞尔达成的这份复杂协议,强化欧元区总会勉力渡过难关的看法,但这并不是乐观主义者所期盼的那套伟大计画,而不到两年内为解决债务危机而召开的第14次峰会将不是最後一次.

"这朝正确的方向又迈进了一步,但仍不足以就此打住,"瑞银的首席欧洲分析师Stephane Deo表示,"这赢得了时间,但并没有从根本上解决主权债务危机."

是次峰会的成果超出了市场的平实预期,欧洲股市和欧元应声大涨.银行业原则上同意把其所持希腊债券的面值扣减50%,领导人称,他们倾向将欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模扩大至1万亿欧元(1.4万亿美元).

但近35%的希腊债券由欧洲央行(ECB)等公共机构持有,并不受制于具有争议的减记要求.因此,2020年希腊债务仍将处于令人难以接受的高位,相当于国内生产总值(GDP)的120%,也就是2009年末时的水平.

而上述的结果可是建立在相当乐观的假设条件上,包括希腊经济成长表现不俗,以及执行国有资产大规模私有化等大刀阔斧的结构性改革.

Deo称,"从宏观经济的角度来看,如果仅仅对债券的名义价值进行扣减,而不延长债券到期时间及削减票息,我仍将对希腊债务的可持续性抱持相当程度的怀疑."

**令人存疑的理由**

不过投资人很久以前就看出希腊不只是流动性欠佳,且还无力偿债,其问题早已沦为串场节目,重头戏反而在于欧元区应该如何防范债务情势恶化蔓延到规模更大、系统性重要、但却陷入停滞的经济体,特别是意大利.

市场势必得等待相关细节出炉,包括EFSF如何扩大救助能力、中国等国家会不会替纾困基金加码、还有欧洲会以何种操作方式增强成员国新发行债券的信用.

不过有些分析师仍然存疑.苏格兰皇家银行(RBS)分析师预估,有监于希腊造成亏损的规模,市场将重新评估整个欧元区的主权债.

RBS说,以所谓的债券"净现值"而言,预计亏损将接近70%,比原先银行界自愿接受的40%高出很多.

再者,万一有任何国家需要的话,EFSF规模太小将无法及时提供协助.而政府承诺协助银行重新取得长期债券融资管道的话,意味着他们必须承担额外的或有负债,从而增加其债务负担.

"在这项新政策中,我们找不到令人相信欧元区主权债较德国可比公债利差将明显缩窄的论点."RBS在研究报告中说.

意大利10年期公债收益率周四的确下跌11个基点至5.81%,不过仍比10月初时高出约30基点.当时德国和法国承诺一项广泛的欧债解决方案.

**欧洲央行的角色**

另一个令人存疑之处则与欧洲央行有关.意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)将于11月1日接任欧洲央行总裁,而分析师将其周三发表的评论解读为:该行将在必要时继续在次级市场购买西班牙及意大利债券.

但投资人一如往昔希望看到更高的确定性.

汇丰的Karen Ward表示,欧洲央行若将购买债券的重责大任移交给欧洲金融稳定机构(EFSF),则外界会担忧援助基金的规模不够大.

"话说到底,要打造一个防火?只有两个选择:欧洲央行抑或是德国的资产负债表.欧洲央行若未扮演最後的防线,则防火?规模够大的说法恐不足以采信,"Ward在致客户报告中指出.

欧洲央行若倾全力充当最终的资金供应者,就像美联储在2008年金融危机时所为,这将是德国所极不乐见的景况;德国担忧这将变相鼓励不负责任的债权人,且将埋下通胀的种子.

但伦敦谘询公司Spiro Sovereign Strategy董事总经理Nicholas Spiro表示,在回避这项问题的情况下,欧元区领袖已经丧失领先市场而为的先机.

"他们并未解决投资人最在乎的问题:是否存在可靠、持久且有效的防御网,以应付欧元区的公共债务?"Spiro指出.

"我们不是在谈让货币联盟的功能发挥作用.这是中期的计画.我们谈的是阻止扩散.而他们还没法作到这点,"他补充说."欧洲的信誉及信心就是一切,就我看来,这些都还没有恢复.

**意大利备受关注**

最可能面临危机扩散风险者为意大利,该国经济成长低迷,外界对总理贝鲁斯柯尼也没什麽信心,导致其支应相当于GDP的120%的债务更形困难.

贝鲁斯柯尼在欧元区夥伴的压力下,在峰会时做出许多改革承诺,包括在2026年前,将退休年龄提高两年至67岁.

但这类深度政策改变不但得要多年才能对经济起到作用,且在政治层面争议也相当大.苏格兰皇家银行指出,延後退休年龄遭到贝鲁斯柯尼的执政夥伴北方联盟(Northern League)的强烈反对,有可能危及其联合政府.

就和希腊一样,欧元区正提议欧盟执委会,在监督意大利改革的执行上担任更积极的角色.

意大利最大的工会CGIL立刻誓言反对改革,并呼吁规模较小的工会也团结起来,反对把矛头指向意大利劳工的"针对性攻击".

其不满声浪凸显出德国等欧元区北方债权国所面临的风险,因其伸出援手时所附带的不合理条件,被视为侵犯南方国家的主权.

由于无法拿出打破恶性循环的策略,使得"削减预算=>损及经济成长=>不得不扩大撙节"的历程不断轮回,早已外显的政治僵局只会更形恶化.

香港研究公司Gavekal认为,欧洲周四的协议让人高兴不起来,且内容模糊;其并称至少一年内欧元区都不可能拿得出令人信服的财政和政治解决方案.

"然而未来某个时点,我们要不就是由于经济整合和改革而繁荣昌盛,要不就是因背弃民主而导致政治剧变."该公司在致客户报告中指出.(完)

--编译 兰秀娟/李婷仪/龚芳/张若琪;审校 张明钧

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