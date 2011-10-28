联合国终止对北约在利比亚采取军事行动的授权

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透联合国10月27日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国安理会周四取消了北约对利比亚采取军事行动的授权。
利比亚临时政府此前曾请求安理会，等到“国家过渡委员会”决定是否需要北约帮助保障边境安全後，再行取消授权。
联合国安理会15个成员国一致通过了终止联合国授权的决议。联合国的授权包括批准在利比亚设禁飞区，允许包括北约在内的外国军队使用“各种必要手段”保护利比亚平民。
新的安理会决议称，联合国对在利比亚实施外国军事行动的授权，将于10月31日利比亚当地时间23点59分结束。
美国驻联合国大使赖斯（Susan Rice）对安理会的决定表示欢迎。她对记者表示：“它为安理会的一段历史与经历画上了句号，我认为历史会证明这是一段引以为豪的经历，安理会迅速有效的反应防止了班加西等东部地区遭遇大屠杀，有效地保护了平民。”
英国外交大臣黑格（William Hague）发表声明称，安理会此举是“利比亚走向和平与民主未来”的又一重要里程碑。
北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）称，北约盟军周一将结束战斗任务，预计北约在战後利比亚不会扮演重要角色。（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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