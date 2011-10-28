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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 28日 星期五 16:30 BJT

NBA劳资谈判可能出现转机

NBA老板与球员周四未能达成一项新的劳资协议，但双方离开谈判前承诺继续对话以结束停摆。NBA联盟总裁大卫・斯特恩在曼哈顿酒店谈判结束後告诉记者：“没法保证我们能够解决问题，但是明天我们还会继续努力。”周三经过长达15个小时的会晤後，劳资双方周四重返谈判桌会谈近8小时後仍无果而终。路透

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