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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 28日 星期五 16:30 BJT

科维托娃横扫沃兹尼亚奇

周四在WTA年终总决赛一场争夺中，提前锁定年终世界第一排名的沃兹尼亚奇连丢两盘，以4-6 2-6负于捷克选手科维托娃。沃兹尼亚奇看起来精疲力尽，首盘结束後不得不检查血压，赛後称已完全用尽气力。路透

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