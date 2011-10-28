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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 28日 星期五 16:29 BJT

卡卡重返桑巴军团

自去年南非世界杯以来，巴西国家队首次重新召回卡卡，参加国家队下月对加蓬与埃及的友谊赛。这位皇马中场大将自南非世界杯桑巴军团止步四分之一决赛以来一直缺席国家队比赛，伤愈後在西甲联赛中逐渐恢复状态。巴西队主帅梅内塞斯表示：“我对卡卡和对小罗的看法一样，国家队需要这样的球员。”路透

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