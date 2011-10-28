版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 10月 28日 星期五 16:29 BJT

球员工会介入 特维斯罚金减半

职业球员协会(PFA)周四作出支持特维斯的裁定，认为他在上月欧冠联赛曼城客场0-2输给拜仁比赛中并未拒绝上场，曼城勉强接受裁决，对特维斯罚金减半，从原来罚没4周薪水改为两周，同时表示对于PFA拒绝批准他们的惩罚决定感到失望。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐