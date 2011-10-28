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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 28日 星期五 16:29 BJT

温格告诉球迷要保持信心

英超劲旅阿森纳本赛季开局不利，对此温格周四请阿森纳球迷们要保持信心。他在阿森纳年度大会上说道：“我能看到你们有害怕与不满情绪，我可以理解。我可以理解，因为我们迎战的俱乐部都很有实力。要想拔尖，我们就要保持团结。”路透

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