泰国洪灾危及汽车和电子业供应链

* 泰国洪灾影响泰国到北美的汽车生产

* 电脑硬盘价格上涨最多40%

* 供应链关系密切可以削减成本,但突然中断却带来重大代价

记者 Ploy Ten Kate/Chang-Ran Kim; 编译 李爽/李春喜

路透曼谷/东京10月28日电---从汽车零配件厂商到电脑硬盘厂商,在泰国洪灾中都严重受创,生产暂停,他们将迎来一个黯淡的假期销售季.

日本3月震灾和海啸导致其汽车厂商供应链中断,如今刚刚开始恢复,却又面临泰国产主要零部件短缺的局面.泰国是东南亚的重要制造业基地.

包括丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)在内的车企已经缩减生产,最远已经牵扯到北美的工厂,因为他们的泰国供应商正遭遇洪灾.

联想(0992.HK)等电脑厂商也受到牵连.联想本周稍早表示,预计受洪灾影响,其硬盘供应紧张局面将持续至明年第一季.

泰国是仅次于中国的全球第二大硬盘生产国,其产量占全球的一半左右,分析师和企业高管称,这意味着洪灾引发的损失可能令工厂关门,或未来数月都受到影响.

洪灾已经迫使曼谷附近多个省的七个工业园区关闭,造成数以十亿美元计的损失,并导致约65万人暂时失业.

全球企业为了尽可能地降低高昂的库存成本,在供应链方面锻造出一种密切关系,即采用"实时生产"(just in time)模式,但当下这种模式使形势更加复杂.就像日本3月地震中的情况一样,一旦一个环节断裂,可能就会扰乱全球的生产.

"在11月末至12月初以前,供应链中的库存应该能够满足需求,但倘若情况没有改善,那麽许多产品就无法生产,因为硬盘生产主要集中在泰国,中国和马来西亚的工厂不足以支撑该行业的需求,"和硕联合(4938.TW)首席财务官林秋炭(Charles Lin)表示.该公司是华硕电脑(2357.TW)的主要代工制造商.

主要硬盘生产商--西部数据WDC.N和希捷(STX.O)都在泰国设有工厂.西部数据的工厂已关闭,希捷则警告称,即便其工厂继续运行,也有可能面临部件短缺.

电脑生产商受影响的时间可能长于其他类型的制造商,因为生产精密电脑部件需要"洁净车间"等环境.

华硕电脑财务长David Chang表示,洪水已经使硬盘价格上涨达20-40%.

"如果这种状况持续下去,不仅笔记本电脑生产会受到影响,台式电脑和其他部件的出货也会减少,"他表示.

"我们的库存可以维持到11月底,下周一我们公布的第四季度计划也会更加保守,以反映出这种影响."

行业官员表示,洪水退去後最长可能需要45天才能恢复运转.如果电子零件也出现供应短缺,汽车制造商也会受到影响.

全球最大个人电脑外包生产商--广达电脑(2382.TW)的发言人表示,该公司客户"目前"尚未受到多大影响.其客户包括惠普(HPQ.N)等公司.

"通常在库存紧张的环境下,一流的公司能够优先获得原材料,因为他们的议价能力更强,"Carol Hsu表示.

大发汽车7262.T周五表示,由于泰国供应的零件短缺,下周两家日本工厂将减产丰田贴牌汽车.

大发汽车为丰田的小型车业务部.该公司预计,至少11月其自身在日本、印尼和马来西亚的迷你车生产不会受到泰国洪水的影响.(完)

--译文审校 高琦/隋芬

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