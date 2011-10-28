俄罗斯称成功试射“布拉瓦”导弹

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科10月28日电---俄罗斯周五成功试射一枚大型远程导弹。此前，“布拉瓦”(Bulava)导弹曾屡次发射失败。
俄罗斯军方称，这枚长12米、多弹头的“布拉瓦”导弹在俄罗斯西北部白海上的尤里・多尔戈鲁基”(Yuri Dolgoruky)号核潜艇上被发射升空。
俄国防部发言人柯纳申可夫(Igor Konashenkov)表示，弹头击中了6,000公里以东勘察加半岛上的目标区域。
他在接受Rossiya 24电视台采访时表示：“导弹按预定路线飞行，弹头适时击中试验区域。”
这是“布拉瓦”导弹今年第三次成功试射，此前该导弹曾发射14次，但七次失败，这也令人不禁怀疑该导弹能否在未来三十年担负起俄罗斯核威慑的重任。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。