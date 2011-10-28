俄罗斯称成功试射“布拉瓦”导弹

路透莫斯科10月28日电---俄罗斯周五成功试射一枚大型远程导弹。此前，“布拉瓦”(Bulava)导弹曾屡次发射失败。

俄罗斯军方称，这枚长12米、多弹头的“布拉瓦”导弹在俄罗斯西北部白海上的尤里・多尔戈鲁基”(Yuri Dolgoruky)号核潜艇上被发射升空。

俄国防部发言人柯纳申可夫(Igor Konashenkov)表示，弹头击中了6,000公里以东勘察加半岛上的目标区域。

他在接受Rossiya 24电视台采访时表示：“导弹按预定路线飞行，弹头适时击中试验区域。”

这是“布拉瓦”导弹今年第三次成功试射，此前该导弹曾发射14次，但七次失败，这也令人不禁怀疑该导弹能否在未来三十年担负起俄罗斯核威慑的重任。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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