一周综述：反弹空间有望进一步打开

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周五A股市场继续放量走高，至此，本周A股呈现今年少有的五连阳之势，其中沪综指全周涨幅接近7%，创下年内最大单周涨幅，市场强势特征明显。

由于欧洲达成了扩大救援基金规模和防止主权债务危机扩散的协议、美国Q3 GDP增长2.5%超预期等消息刺激，昨夜欧美股市大涨，受此提振，今日亚太区主要股市纷纷收高，A股市场也不例外，沪综指在个股普涨的带动下冲上2450点重要压力位，尾盘沪综指最终报收于2473.41点，上涨1.55%。

从技术层面分析，沪综指成功突破W底颈线压制，同时在颈线附近出现缺口，如果短期市场维持在该缺口之上不回补，那麽就可以确定该缺口将成为短期技术突破性缺口，後市反弹空间将进一步打开，反之，则反弹力度将减弱很多。

本周A股市场可谓是“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，在权重股稳健表现的背景下，中小盘题材股纷纷加入反弹的行列，市场赚钱效应提升，资金进场迹象明显。

正如今年大盘的表现一样，股指走向更多的取决于政策调控预期，本周大盘之所以连续出现放量拉升，与政策改善预期再度升温是分不开的。

一方面，发改委称未来两个月CP将回落至5%，不仅表明前一段时间紧缩政策已见成效，同时也暗示未来紧缩政策不会加大力度，甚至有可能微调。

另一方面，温总理表示，要把握好宏观经济政策的力度、节奏和重点，适时适度进行预调微调，虽然调控政策微调的具体细节还不得知，但是市场对于政策微调的预期得到了管理层的佐证，这也成为支撑本次反弹的关键因素之一。

此外，本周公布的汇丰10月份PMI数据显示，该数据重回扩张区间，显示中国经济硬着陆风险大大降低，同时也使得管理层政策调控的信心，在未来一段时间内，调控空间以及手法将会有更大的回旋馀地。

目前投资者最为关心的是，本次反弹到底会有多少空间？当前应该如何操作？对于後市行情如何演绎，市场正反两个观点分明。一种观点认为，目前反弹基本结束，大盘将重新探底；还有一种观点认为，短期震荡调整只是反弹途中的蓄势，後市仍有上行空间。

笔者比较倾向于第二种观点，既然推动本次反弹的原因是政策改善预期，那麽市场後市的走向则取决于改善预期的兑现。

综合上述分析，当前市场已经向好的方面发展，不像之前利空消息一边倒的窘境，不过投资者当前还不宜过分乐观，受到宏观经济减速、上市公司业绩下滑以及资金面紧张的负面影响，本轮反弹还将承受上述因素的考验。

操作上，对于投资者而言，既想把握住越来越集中的热点机会，又要随时警惕调整的风险，操作难度有所加大。短线参与的同时要控制仓位比例，调整持仓结构，一旦市场有任何风吹草动，投资者应果断出局。（完）

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