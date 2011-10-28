退伍军人加入“占领华尔街” 运动

路透加州奥克兰10月27日电（记者 Peter Henderson）---美国一名退伍军人两度驻扎伊拉克均平安返回，日前却在奥克拉街头的抗议活动受伤，此事吸引了退伍老兵们支持“占领华尔街”运动，为抗议增添新的面貌。

现年24岁的前美军陆战队士兵奥森（Scott Olsen）周二夜与警方冲突後，因伤势严重被送进医院。对于此次冲突，有关部门指责抗议者蓄意挑釁，但後者矢口否认。

一段显示抗议者将一名血迹斑斑年轻男子拖离险境的视频成为媒体报导热点，使媒体的关注暂时离开各地的“占领”运动。

在附近城市伯克利工作的Claire Chadwick说道：“很多人现在都是在为奥森而（抗议）。”她参加了周二的示威活动，称她是奥森被击後第一个救援他的人。

她周四在奥森入住的奥克兰医院外说道：“我是一个半月前从俄亥俄州代顿搬过来的。今年才20岁！我从未对政府如此失望。”

退伍老兵并不是纽约、加州等很多美国城市抗议活动中特别引人注目的参与群体。

印第安那州退伍军人、“伊拉克退伍军人反战”组织者Vincent Emanuele说道，很多老兵从伊拉克返回後为工作苦苦挣扎，对于占领华尔街运动的支持者非常同情。

他接着说道，奥森受伤在退伍老兵圈内产生了很大的感召力，让很多人开始参加这场运动。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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