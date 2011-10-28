亚马逊高管称仍在与中国沟通Kindle入华事宜--搜狐

路透香港10月28日电---中国门户网站搜狐(SOHU.O)近日援引亚马逊(AMZN.O)一位高管称,公司仍在与中国政府部门沟通旗下电子阅读器Kindle和平板电脑Kindle Fire入华事宜,但尚无时间表.

亚马逊全球高级副总裁Marc Onetto在接受搜狐访问时做上述表示,因沟通的进度不受亚马逊控制,具体时间难以确定.

"Kindle产品中的分享、多网络无畅使用、管理书库等功能是极其方便的,这也是我们与相关部门洽谈的内容之一,亚马逊也会把这样的Kindle带到中国."Marc Onetto表示,但不会与中国国内电子书和平板电脑内容解决方案进行合作.

他并透露,中国在该公司全球市场中发展速度最快,营收增速高达80%,而亚马逊中国的销售总额目前仅次于美国区域的销售额.

电子阅读器Kindle在美国等市场大受欢迎,亚马逊新近又推出了平板电脑Kindle Fire,定价不到最低配置的苹果公司APPL.O热门产品iPad的一半.

亚马逊是全球最大的网络零售商,于2004年收购中国电子商务公司卓越网.本周四,亚马逊宣布"卓越亚马逊"正式更名为"亚马逊中国",并启用短域名z.cn.

--记者 黄运涛; 审校 曾祥进

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