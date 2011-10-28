中国称驻利比亚大使已返回的黎波里

路透北京10月28日电---中国政府宣布，中国驻利比亚大使周五返回的黎波里，称中国政府希望在利比亚进入历史新阶段时与其保持良好关系。

中国外交部在官网(www.mfa.gov.cn)的简短声明中称，中国驻利比亚大使王旺生已返回的黎波里。

外交部发言人姜瑜在声明中表示：“中利两国人民有着传统友谊。当前利比亚迈入了新的历史时期，中方愿同利方一道，在相互尊重、平等互利的基础上，发展中利友好合作关系，造福两国人民，促进共同发展。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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