中国称驻利比亚大使已返回的黎波里

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京10月28日电---中国政府宣布，中国驻利比亚大使周五返回的黎波里，称中国政府希望在利比亚进入历史新阶段时与其保持良好关系。
中国外交部在官网(www.mfa.gov.cn)的简短声明中称，中国驻利比亚大使王旺生已返回的黎波里。
外交部发言人姜瑜在声明中表示：“中利两国人民有着传统友谊。当前利比亚迈入了新的历史时期，中方愿同利方一道，在相互尊重、平等互利的基础上，发展中利友好合作关系，造福两国人民，促进共同发展。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。