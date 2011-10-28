专访：联昌国际准备好与中国“东盟银行”一较高低

路透10月27日电(记者 Min Hun Fong)---马来西亚第二大银行联昌国际银行集团(CIMB Group Bhd)(CIMB.KL)首席执行官纳西尔(Nazir Razak)表示，该行将准备好与未来或由中国成立的一家东南亚银行展开竞争。

纳西尔对路透表示：“我听到这些消息时感到很高兴，因为这意味着东盟(ASEAN)有着巨大的前景，人们希望利用这点。”

路透周四曾报导称，中国正考虑成立一家帮助其中小企业投资东南亚邻国的地区性银行提议。

东盟共拥有6亿人口，其全部GDP总额达到2万亿美元。中国是该地区最大的贸易夥伴。

纳西尔表示：“我们联昌国际已经准备好了……实际上我很安心。”

联昌国际逐步增加在东盟的影响力，已经在该地区几乎所有主要经济体设立银行业务，包括资源丰富的印尼和金融中心新加坡。

联昌国际目前正与菲律宾生力集团(San Miguel Corp)(SMC.PS)就参股生力旗下未上市的商业银行(Bank of Commerce)进行洽谈。

纳西尔表示，关于谈判情况的声明将在未来数周内宣布。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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