中国10月官方PMI料继续微升--调查

* 公布项: 中国10月官方制造业PMI

* 公布时间: 11月1日(周二)约9:00

* 路透预估中值: 51.6

预估区间: 50.0-52.2 (13家受访机构)

* 历史数据:9月--51.2, 8月--50.9, 7月--50.7, 6月--50.9

* 重点关注:

接受路透调查的多数分析师预计,中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)料连续第三个月小幅回升至51.6,显示国内制造业即便受到"十一"国庆长假的影响,仍保持住此前的回暖态势.

汇丰之前发布的中国9月制造业PMI初值为51.1,高于上月终值49.9,为四个月来首次站上荣枯分水岭线50上方,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳.

中金公司首席经济学家彭文生在研究报告中写道,由于近几个月来工业企业利润指标持续回升,9月份制造业生产传统上步入旺季、且有信号表明该影响已传递延续到10月,预计官方PMI将继续前两个月持续上升的趋势.

"历史上官方PMI指数与汇丰PMI预览指数比较高的一致性,我们预测官方PMI指数也将不再延续历史上10月比9月平均下降1.8个百分点的季节性规律."综合这些因素,他预测10月官方PMI将升至52.0.

中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.1%,为连续第四个月高居6%上方,但增幅为四个月来最小,回落趋势明显;中国前三季度国内生产总值(GDP)则同比增长9.4%,其中三季度增幅进一步放缓至9.1%.

兴业证券资深经济学家鲁政委给出的10月PMI预测值是51.8.他表示,官方PMI将连续第三个月回升,"虽然季节性因素在其中起到了主要作用,但与汇丰PMI初值回升的状况合并考虑後,仍可作为短期经济回调基本见底企稳的初证."

* 市场影响:

若10月官方PMI持续回升,料巩固市场对于中国制造业回暖的信心,进而提振对于国内需求向好的乐观预期.这在欧美经济和市场仍然低迷的背景下,显然会受到国际大宗商品市场的欢迎.

中国国内股市沪综指一个月来围绕2,400点反复宽幅振荡筑底,PMI向好将有利于投资者改善基本面预期,助涨看多情绪.

若10月PMI数据意外回落,将冲击国际原油、黄金等对中国经济颇敏感的大宗商品价格,并拖累商品货币如澳元、加元兑美元等,亚洲地区股市也将受到拖累.

以下是各机构给出的10月官方PMI预估详情:

澳新银行 51.8

中金公司 52.0

Forecast PTE 51.6

海通证券 51.5

华宝信托 51.7

兴业银行 51.8

ING金融市场 52.2

野村 50.7

北京领先国际金融 50.0

平安证券 51.5

国海证券 51.5

法兴银行 51.6

瑞银 51.0

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中值 51.6

上月 51.2

去年同期 54.7(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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