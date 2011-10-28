庞大集团和青年莲花汽车将收购萨博

路透斯德哥尔摩10月28日电---中国庞大集团(601258.SS)和浙江青年莲花汽车已同意以1亿欧元(1.414亿美元)收购瑞典汽车制造商萨博SWAN.AS,在历经数月的曲折迂回後,对陷入困境的萨博发起一项新的救助计划.

稍早一位知情人士对路透表示,协助方案谈判已近尾声.

萨博的拥有方--Swedish AutomobileSWAN.AS周五表示,新协议的有效期直至11月15日,而包括长期融资在内的最终条款仍在制定之中.

消息宣布後,Swedish Automobile股价跳涨28%,不过今年迄今仍下跌了70%.该公司上周刚拒绝上述两家中国企业的全盘收购交易,但後来又继续进行了磋商.

萨博已停产数月.目前公司获得法院保护,免于债权人申请破产清算,但在中方收购消息之前,萨博的法院保护状态曾面临破局.

Swedish Automobile表示,根据一份谅解备忘录,庞大与青年莲花将支付1亿欧元,最後协议将根据三方达成的购股协议而定,其中将包含特定条件,包括取得相关当局、Swedish Automobile及特定关联方批准.

庞大与青年莲花的股权协议都需要获得中国政府批准,由于中国对海外收购的把关严格,结果可能存有很大变数.

Swedish Automobile表示,1亿欧元将分期支付,公司同意这项交易的一大因素,是庞大与莲花承诺提供长期资金.

庞大与莲花先前承诺向萨博投资2.45亿欧元,青年莲花承诺7,000万欧元过桥贷款.但7,000万欧元过桥贷款只付了一小部分.

由于萨博可能取得中方投资的新协议,法院指派的管理人Guy Lofalk因而撤回终止债权人保护的申请,法院原本应该会在周五针对申请作出裁决.如果法院作出不利萨博的裁决,可能就会涌入大量要求宣布萨博破产的申请.(完)

--编译 王翔琼/蔡美珍;审校 隋芬/白云

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