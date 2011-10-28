农行称项俊波请求辞去董事长及执行董事

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港10月28日电---以资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周五称,项俊波请求辞去董事长及执行董事职务,即日生效,惟公告没有披露原因.
农行的公告并称,项俊波的辞职信于今日送达该行董事会并生效.而项俊波确认与该行董事会无不同意见.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。