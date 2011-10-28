高华预测中国经济今年料增长9.1%

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月28日电---高华证券周五发布报告指出,预计中国今年国内生产总值(GDP)增幅为9.1%,明年增速或达8.6%的水平;且预测今年四季度人民币新增贷款优于三季度.
报告指出,四季度流动性较三季度将有所改善,预计期内人民币新增贷款或达1.7万亿元,优于三季度1.5万亿的水平.
针对中国的银行业,报告预计,鉴于2012年贷款/广义货币(M2)/名义GDP增长仍保持在两位数,高华认为中国正在进入一个温和而非迅猛的不良贷款周期.
今年第三季度,中国国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为2009年第二季以来最慢步伐.而9月新增人民币贷款4,700亿元,当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.0%,均低于路透调查中值.
对于银行业在资本市场中的表现,高华报告称,"银行板块可能在狭义货币(M1)增长触底、企业亏损增长见顶时触底反弹."
高华对农业银行H股(1288.HK)和A股(601288.SS)、建设银行H股(0939.HK)和A股(601939.SS)、工商银行H股(1398.HK)及A股(601398.SS)、招商银行A股(600036.SS)、中信银行H股(0998.HK)、重庆农商行(3618.HK)给予买入评级.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)