农行称项俊波辞去董事长职务

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
* 项俊波辞去农行董事长及执行董事职务,即日生效
* 消息人士此前称,项俊波可能会接任保监会主席
路透香港10月28日电---以资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周五称,项俊波辞去董事长及执行董事职务,即日生效,惟公告没有披露原因.
而据路透稍早援引三位独立消息人士透露,中国银行业和保险业监管部门最高负责人已达到退休年限,预计最早本周会有人事变动.54岁的项俊波可能会接替吴定富,成为中国保险监督管理委员会的新任主席.
消息人士称,现年54岁,以行事谨慎闻名的现任中国证券监督管理委员会主席尚福林是接替刘明康,出任中国银行业监督管理委员会主席.而尚福林的位置将由现年55岁、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长郭树清接替.
农行的公告并称,项俊波的辞职信于今日送达该行董事会并生效.而项俊波确认与该行董事会无不同意见.
项俊波于2007年6月任农行行长,2009年1月起任董事长,并带领农行于2010年7月成功在香港和上海上市,A+H股共筹资221亿美元.加入农行之前,他先後担任中国人民银行副行长、国家审计署副审计长等职务.
农行H股周五收升1.41%,报3.6港元;A股则持平于2.68元人民币.其股份市值约1,381亿美元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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