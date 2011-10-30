* 证监会发布转融通业务管理办法,业务启动在即

* 证券金融公司融出单个证券馀额不得超过流通市值10%

* 充抵保证金的证券馀额不得超过其总市值15%

* 券商融资融券业务由试点转向常规

路透上海10月29日电---中国证监会周五稍晚发布转融通业务监督管理试行办法,这意味着备受关注的转融通业务启动在即.此外,融资融券业务亦由试点转为常规业务.

转融通业务,是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司,以供其办理融资融券业务的经营活动.

刊登在证监会网站的管理办法称,证券金融公司对单一证券公司转融通的馀额,不得超过自身净资本的50%,转融通期限不得超过六个月.融出每种证券馀额不得超过该证券可流通市值的10%.

证券金融公司开展转融通业务,应向券商收取一定比例保证金.保证金可以证券充抵,但货币资金占应收取保证金的比例不得低于15%,充抵保证金的每种证券馀额不得超过该证券总市值的15%.

证券金融公司可以使用自有、通过证券交易所的业务平台融入、通过证券金融公司的业务平台融入等资金和证券开展转融通业务.

资金来源方面,证券金融公司可以发行公司债券,或向向股东及其他特定投资者借入次级债.借入次级债,应事先向证监会报告,并按规定,计入净资本.

上海证券报周六引述证监会有关部门负责人表示,需待各业务规则及技术上准备等多项准备成熟後,方可正式推出转融通业务.

该负责人并称,将优先考虑头两批参与融资融券业务的11家证券公司,首批参与转融通业务试点.另外,针对转融通会成为大股东变相减持限售股份通道的担心,该负责人澄清,现有规定下限售股份并不能出借,因此不会出现此类股份持有人变相减持的问题.

据国内媒体此前报导,中国证券金融股份有限公司已成立,注册资本金为60亿元人民币.[ID:nCN1167638]

**券商融资融券业务,由试点转向常规**

中国证监会同日发布了证券公司融资融券相关规定的修改通知,将原规定中的"试点"字样取消,显示融资融券业务,已从试点阶段,转为常规业务.

刊登在证监会网站的通知称,决定对《证券公司融资融券业务试点管理办法》作出修改,其中"将名称修改为《证券公司融资融券业务管理办法》."

管理办法并对证券公司申请融资融券资料的条件、报送材料、及负责客户信用资金存管的商业银行资格等进行了修改或明确.

上证报引述证监会上述负责人称,按照《融资融券办法》,绝大多数具备经纪业务资质的证券公司都已具备申请开展融资融券业务条件.即日起,证监会将开始受理证券公司开展融资融券业务的申请材料.

不过报导指出,由于开展两融业务仍需通过证券业协会组织的实施方案专业评价、系统联网测试、住所地证监局检查等"三道关",业内人士预计,获准开展融资融券的券商数量短时间内不会激增.

融资融券业务试点于2010年3月底正式启动,包括中信证券(600030.SS)等25家券商获得试点资格.目前融资融券业务试点的开展全部依赖券商自有证券,常常出现一券难求情况,业界一直积极呼吁推出转融通方案.(完)