国务院重申房地产调控不放松

路透上海10月29日电---中国国务院周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.

"今後几个月要...切实把握好宏观调控的方向、力度和节奏,要敏锐、准确地把握经济走势出现的趋势性变化."会议称.

对于房地产调控政策的持续性,常务会议指出,各地政府要切实负起责任,继续严格执行政策,进一步巩固调控成果,要"尽快形成有效供应,让人民群众看到政策的成效."

会议并强调,保持货币信贷总量合理增长,优化融资结构;并完善财税政策,推进结构性减税,集中解决保障和改善民生的紧迫问题.

同时,要继续采取有力措施稳定物价总水平.加强重要商品特别是生活必需品的产运销衔接,保障市场供应."落实鲜活农产品绿色通道政策和其他扶持政策,切实降低流通成本.整顿和规范市场秩序,依法惩处串通涨价等违法违规行为."

此外,要保持外贸政策的连续性和稳定性,发挥好信用保险、出口退税、出口信贷等政策的作用,促进对外贸易平稳增长和基本平衡.

会议还提出,要抓好秋收和秋冬季农业生产,落实最低收购价和收储政策,组织好粮棉收购;支持吸纳就业和科技创新的小型、微型企业发展,进一步放开民间投资的市场准入;并落实节能减排方案,以及保证民生等事项.

国务院总理温家宝此前在天津调研时,已明确表态要把稳定物价总水平作为首要任务,同时更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调,保持货币信贷总量合理增长.(完)