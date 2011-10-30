证监、银监、保监"三会"高层集体大换血

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海10月29日电---中国金融业的顶层管理者--证监会、银监会和保监会主席集体大"换血".其中原建行(0939.HK)董事长郭树清被任命为证监会主席;原证监会主席尚福林接替刘明康出任银监会主席;原农业银行(1288.HK)董事长项俊波出任保监会主席.
新华社周六晚间引述中央组织部新闻发言人作出上述报导.
农行(601288.SS)和建行(601939.SS)周五已公告称,项俊波和郭树清均辞去所在机构董事长职务.此前路透援引三位独立消息人士透露,尚福林将接替刘明康出任银监会主席,而尚福林的位置将由郭树清接替.另外,项俊波可能会接替吴定富,成为保监会的新任主席.
尚福林出生于1951年11月,在2002年12月任职证监会主席前,曾历任中国人民银行副行长、农业银行行长等职务.
郭树清自2005年3月起加入建行并出任董事长,此前历任中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、汇金公司董事长等职务.
项俊波自2009年1月起任农业银行董事长,此前曾任国家审计署副审计长、中国人民银行副行长等职务.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。