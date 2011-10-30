中国铝业对大宗资源的海外投资保持兴趣--总裁

* 公司对铜、铝、铁等大宗海外资源保持投资兴趣

* 未来将采取更谨慎的并购策略

* 西芒杜铁矿项目基建部分仍在技术勘探阶段

作者 苏丹

路透北京10月28日电---中国最大铝生产商--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)总裁罗建川周五表示,公司对铜、铝、铁等大宗海外资源依然保持投资兴趣,但鉴于对全球经济长期低迷的预期和公司经营环境的判断,未来将采取更谨慎的并购策略,并进一步加强项目遴选.

对于公司与全球矿业巨擘--澳大利亚力拓集团(RIO.L)联合投资的几内亚西芒杜铁矿项目,他称相关配套铁路及港口建设项目仍在技术勘探和初步研究阶段.而该基础设施建设部分被外界视为西芒杜铁矿能否顺利投产的关键一棒.

"谨慎并购是根据当前的公司经营状况决定的,做好应对最困难时候的准备."他在财富CEO峰会的间隙告诉路透."我们判断这次(经济)危机会持续时间相对长一些."

9月下旬,母公司--中国铝业公司总经理熊维平在四季度经营大会上预先指出,面对行业市场剧烈动荡,中铝公司要继续坚持现金为王、回报至上原则,做好应对市场严峻挑战的各种准备.并严控项目投资,谨慎项目并购,确保财务安全.

本周二,中国铝业公告披露已与力拓签署补充函,修改西芒杜铁矿合作开发部分条款,包括将先决条件的满足期将延长等.力拓首席执行官艾博年此前称,期望该项目在2014年底前投产.

罗建川在周五峰会上发言称,中铝与力拓现在是战略夥伴关系,除西芒杜铁矿项目外,之後还会有其他合作项目.但他未进一步披露具体合作项目.

此前媒体报导,全球储量最大的新铜金矿之一的蒙古奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)铜矿,将有望成为中铝联手力拓的下一个项目.

"我们是资源公司,海外的资源项目都感兴趣."他并称,"关键是从评估项目的盈利前景、估值、成本优势这几方面综合考虑."

**铝价走势不乐观**

今年下半年,国际大宗商品价格陆续结束涨势,转而掉头下跌,震荡行情激发市场新一波看空情绪.罗建川上周表示,铝价已重新回到公司产品成本线附近,生产经营面临的压力和挑战骤然加大.不过周五他最新补充说,近日铝价回升,之前跌势或为短期行为.

"(跌价)是短期的,最近铝价应该不错.铜价也涨的很厉害".他告诉路透.

而市场对长期预判仍不乐观.瑞银报分析师林浩祥在报告中称,展望四季度,如果未来宏观经济情况得不到改善,在铝基本面和资金面都将受到影响的情况下,铝价将可能因此承受较大压力.

路透报导亦指出,受较低的进口量支撑,6-9月间中国的氧化铝现货价格上涨近12%.但消息人士说,第四季度进口的增加或拉低氧化铝价格.

2008年下半年,受国际金融危机影响,铝价出现雪崩式下滑,最大跌幅超过80%.中国铝业于次年亏损逾近50亿.期内,公司实施多项精简机构的改革,并由单一铝制造公司转型为综合型矿业集团,2010年实现转亏为盈获利7.78亿,今年前三季利润并进一步放大至约9.67亿.

中国铝业本周公布第三季实现净利5.55亿元人民币,逊于市场预期的6.1亿元.其对手美国铝业(Alcoa)(AA.N)此前公布的第三季净利亦逊于市场预期,因经济增长放缓,令汽车、工业产品、建筑和包装行业的铝需求减弱,因此压低铝价.

中国铝业H股今日收盘报4.66港元,涨2.87%,略超同期恒指1.68%涨幅.