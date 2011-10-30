31日盘前分析：2500点一线 理性与激情的碰撞

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周A股市场强势反弹，沪综指呈现五连阳，周涨幅接近7%，成交量较上周大幅放大近50%，受国内外多重利多因素的影响，近期A股市场做多情绪高涨，後市有望延续反弹的趋势。

从技术层面看，经过连续上涨，短期A股有可能面临一定震荡，但回抽确认30日均线并不改变反弹延续的趋势。不过值得投资者注意的是，股指在颈线附近出现缺口，如果短期市场维持在该缺口之上不回补，那麽就可以确定该缺口将成为短期技术突破性缺口，後市反弹空间将进一步打开，反之，则反弹力度将减弱很多。

上周市场的强势令每一个看空、做空的人难免失望，而同时在场内的投资者却也不能气定神闲，面对未来的市场走势，投资者该如何操作？

近期管理层暖风频吹，维稳意图明显

自股指跌破2319点後，市场成交量逐步萎缩，并且屡次创出新低水平，这说明市场进入观望期，不管是上面的套牢盘还是场外的跟风盘，在政策面和市场不明朗的时候，决不轻举妄动，以保存有生力量。

可近期我们发现，较前期相比，政策面明显有转暖迹象，上周温总理表示，要把握好宏观经济政策的力度、节奏和重点，适时适度进行预调微调，同时发改委称未来两个月CP将回落至5%，不仅表明前一段时间紧缩政策已见成效，同时也暗示未来紧缩政策不会加大力度，甚至有可能微调。

尽管政策转向还不到时机，但是政策转向预期已经在市场上迅速升温，这在市场上已经有所反映。虽然目前看短期仍属反弹，但是个股板块轮番反弹，成交量大幅提高，种种现象都表明目前资金参与热情高涨。

不过，笔者认为，在目前位置，虽然大举上攻的动能仍不充足，但股指也很难有大幅下跌空间，市场整体的逐渐企稳，给个股带来了活跃的空间。

股市中有句格言，行情总是在犹豫中上涨，正是当前市场的真实写照，笔者建议投资者在这种世道下的策略是，步步为营，持有个股，并密切关注盘面变化及政策导向。（完）

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