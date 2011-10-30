九名泰国军人自首 承认在湄公河杀害13名中国船员

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透曼谷10月30日电---泰国警方周日称，九名泰国军人周五自首，承认在泰缅边境附近湄公河杀害13名中国船员。
10月5日，两艘中国货船在湄公河“金三角”地区遭袭，13名受害者都是货船船员。
泰国清盛县警长Phopkorn Kooncharoensuk称，九名嫌犯中有两人是军官。
他在电话中告诉路透：“他们都是军人，已向警方自首归案。”
但他拒绝透露任何细节，仅称该案正在调查中。
该案发生後，中国要求泰方迅速展开调查，并要求泰国、缅甸和老挝确保中国船员在湄公河航运安全。
泰国《国家报》（The Nation）周日报导称，泰国副总理Chalerm Yubamrung表示，警方掌握的“确凿证据”表明，是泰国境内朝中国货船开火，导致13名船员遇害。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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