日本首相野田称奥林巴斯须澄清事实并采取适当行动--FT

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透伦敦10月30日电---金融时报周日报导称,日本首相野田佳彦要求该国相机生产商奥林巴斯(7733.T)就几宗具有争议的款项支付作出澄清.
野田佳彦承认,以首相的名义就一家私人公司作出评论可能被认为不恰当,但他对金融时报表示,奥林巴斯已经表示,将成立一个第三方委员会就款项支付争议展开调查.
"我希望他们充分澄清事实并采取适当行动."他说.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车周一将全年获利预期上调9.7%，因预计将获得日圆走软的更大助益，而削减成本的努力也将见效。丰田是全球第二大车企。
路透东京2月6日 - 前任日本大藏省次官神原英资表示，今年底美元可能跌破100日圆，因美国总统特朗普有意支持弱势美元，有助美国联邦储备委员会(美联储/FED)放慢升息步伐。