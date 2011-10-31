澳航因劳资纠纷全面停飞 最早周一下午复航

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透墨尔本/悉尼10月31日电（记者 Sonali Paul/Lincoln Feast）---澳洲航空(QAN.AX)周末宣布因劳资纠纷停飞国内外全部航班，不过劳工法庭周一已下令澳航终结停飞。
澳航周末宣布停飞所有航班，影响到近7万乘客，与工会的劳资纠纷更加尖锐化。
此後澳大利亚政府不得不介入，要求法庭作出紧急裁决。
澳航称可能最早于周一下午复航，但仅可提供有限服务。
澳助理财长索顿（Bill Shorten）称：“我们很高兴，经过24小时的混乱後，澳洲航空业和旅游业终于将恢复理性。”
法庭下令澳航及其工会停止所有行业行动，于21日内解决争议，否则须接受具约束力的仲裁决定。
澳航执行长乔伊斯（Alan Joyce）称：“我们将尽快复航。”
澳航停飞108架飞机，有近500次航班取消，仅仅一个周末，就让澳大利亚旅游业形象严重受损，总理吉拉德对澳航此举大为不满。
吉拉德周一对Channel Seven电视台称：“我认为，澳航周六的举措是极端作法。几乎未经通知政府或乘客，就宣布停飞航班，在当时情况下，澳航其实是可以有别的选择的。”（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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