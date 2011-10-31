澳航因劳资纠纷全面停飞 最早周一下午复航

路透墨尔本/悉尼10月31日电（记者 Sonali Paul/Lincoln Feast）---澳洲航空(QAN.AX)周末宣布因劳资纠纷停飞国内外全部航班，不过劳工法庭周一已下令澳航终结停飞。

澳航周末宣布停飞所有航班，影响到近7万乘客，与工会的劳资纠纷更加尖锐化。

此後澳大利亚政府不得不介入，要求法庭作出紧急裁决。

澳航称可能最早于周一下午复航，但仅可提供有限服务。

澳助理财长索顿（Bill Shorten）称：“我们很高兴，经过24小时的混乱後，澳洲航空业和旅游业终于将恢复理性。”

法庭下令澳航及其工会停止所有行业行动，于21日内解决争议，否则须接受具约束力的仲裁决定。

澳航执行长乔伊斯（Alan Joyce）称：“我们将尽快复航。”

澳航停飞108架飞机，有近500次航班取消，仅仅一个周末，就让澳大利亚旅游业形象严重受损，总理吉拉德对澳航此举大为不满。

吉拉德周一对Channel Seven电视台称：“我认为，澳航周六的举措是极端作法。几乎未经通知政府或乘客，就宣布停飞航班，在当时情况下，澳航其实是可以有别的选择的。”（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。