欧元集团主席:欧洲不会因中国提供帮助而做出政治让步

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透柏林10月30日电---欧元集团主席容克周日表示,中国将其盈馀投资于欧洲,以协助欧洲克服债务危机是合情合理的,但这并不包含政治上的让步.
欧洲领导者上周达成一项计划,以重建金融市场信心,结束持续两年、发端于希腊的危机,若有可能,也由中国政府贡献一份力量.
然而,中国提供帮助的益处遭到了猛烈的抨击,因这可能削弱欧洲与中国政府在政治和经济争端上的谈判立场.
容克对德国第一公共电视台(ARD)表示,"对于中国及其他国家可能加入一项全面解决方案的事实,我丝毫不感到担心,因中国盈馀规模之大令人瞠目,将这笔钱投资于欧洲是合情合理的."
"这并不是透过某种政治谈判的形式,说中国对欧进行投资,我们就得要回馈中国些什麽."
容克表示,不需要中国帮助来解决自身危机.
"就算中国和其他投资者没有参与(解决),我们已经作出的决定也足以让我们凭藉自己的力量克服债务危机."
在谈及意大利时,容克表示该国政府不能为所欲为,而是"必须遵从我们达成一致的决定",并继续实施结构性改革和相关举措以巩固预算.
当被问及欧洲央行是否可能停止具有争议的买债计划时,容克指出,鉴于欧元区救助基金的救助能力很快将得到提升,已经没有直接的理由继续购买债券了.
但他也表示,欧洲央行是独立的,因此他不能就央行未来的行动作臆测.(完)
--编译 兰秀娟/徐文焰;审校 王冠中
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。