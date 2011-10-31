欧元集团主席:欧洲不会因中国提供帮助而做出政治让步

路透柏林10月30日电---欧元集团主席容克周日表示,中国将其盈馀投资于欧洲,以协助欧洲克服债务危机是合情合理的,但这并不包含政治上的让步.

欧洲领导者上周达成一项计划,以重建金融市场信心,结束持续两年、发端于希腊的危机,若有可能,也由中国政府贡献一份力量.

然而,中国提供帮助的益处遭到了猛烈的抨击,因这可能削弱欧洲与中国政府在政治和经济争端上的谈判立场.

容克对德国第一公共电视台(ARD)表示,"对于中国及其他国家可能加入一项全面解决方案的事实,我丝毫不感到担心,因中国盈馀规模之大令人瞠目,将这笔钱投资于欧洲是合情合理的."

"这并不是透过某种政治谈判的形式,说中国对欧进行投资,我们就得要回馈中国些什麽."

容克表示,不需要中国帮助来解决自身危机.

"就算中国和其他投资者没有参与(解决),我们已经作出的决定也足以让我们凭藉自己的力量克服债务危机."

在谈及意大利时,容克表示该国政府不能为所欲为,而是"必须遵从我们达成一致的决定",并继续实施结构性改革和相关举措以巩固预算.

当被问及欧洲央行是否可能停止具有争议的买债计划时,容克指出,鉴于欧元区救助基金的救助能力很快将得到提升,已经没有直接的理由继续购买债券了.

但他也表示,欧洲央行是独立的,因此他不能就央行未来的行动作臆测.(完)