中国呼吁叙利亚加快落实改革承诺

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透开罗10月30日电---中国中东问题特使吴思科周日称，叙利亚政府应加快落实改革承诺，以回应人民的合理期待和诉求。他指出叙利亚局势危险，流血冲突不能再继续。
国际社会向叙利亚总统巴沙尔政府施压，要求其停止对长达七个月的、要求改革的示威活动的镇压，不过迄今并未取得明显效果。
美国则谴责中国和俄罗斯，称两国并未采取实质措施，在外交上孤立和经济上制裁叙利亚。
吴思科在结束叙利亚访问後于开罗告诉记者，巴沙尔政府必须采取“明确措施”结束流血冲突。
“叙利亚政府必须加快落实改革承诺，”吴思科称，“必须尊重人民的……合理期待和诉求”
他说，在叙利亚首都大马士革访问期间，他会见了该国副总统、外长和反对派人士，强调了中国在叙利亚冲突上采取中立立场。
他说：“我要向高级官员强调的是，叙利亚局势危险，这种局势不能再继续下去。”
吴思科是在开罗阿拉伯联盟总部发表上述言论的，当时约有150名示威者在此集会，谴责该机构对叙利亚及也门镇压示威活动回应不力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。