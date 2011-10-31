英王位继承传统改革 废除男性优先继承权

路透澳大利亚珀斯10月28日电---英联邦政府首脑同意废除英国王位继承男性优先及与罗马天主教徒通婚者不得继承王位的禁令，打破了延续数百年的英国王位继承中的性别歧视传统。

这些王室继承传统源于16世纪伊丽莎白女王时期，英国首相卡梅伦以这样的制度过时为由，推动进行变革。

卡梅伦告诉记者，“年轻男性，仅仅因为他是男人，就拥有比年长女性优先继承王位，以及继承人不能与罗马天主教徒通婚这类的传统，这种思考方式与我们发展成为的当代社会相悖。”

英联邦政府首脑会议在澳大利亚珀斯召开，会议由英国女王伊莉莎白二世主持，上述协议是在会议间隙达成的。

此事在今年威廉王子结婚以後成为关注焦点。要是没有改革，未来将由威廉王子和凯特王妃的长子继承王位，即使这个孩子还有姐姐。

英国将成立一个小组，负责协调王位继承制度变革引发的必要立法事物。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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