美国消费者个人支出增加 但收入疲弱引人担忧

* 美国9月消费者个人支出增长0.6%

* 个人所得微升0.1%,经通胀调整後为下降

* 储蓄率降至3.6%

* 消费者信心10月升高

路透华盛顿10月28日电---个人所得增长乏力导致美国家庭在9月削减储蓄以增加支出,显示该国经济复苏态势仍然脆弱.

美国商务部周五公布,9月个人支出较前月增长0.6%,8月为增长0.2%.不过,个人所得继8月减少0.1%之後,9月仅小幅增加0.1%.

消费者支出强力增加为第四季产出成长注入动力,但如果收入增长不加快,经济可能陷入颓势.

"消费者真的是在走钢丝.他们没有太多的回旋馀地,而且在就业、食品成本和所有一切状况变化非常小的情况下,容易出现失去平衡,"ITG Investment Research资深分析师Steve Blitz说.

考虑到近期支出等一系列数据愈发强劲,且股市反弹,摩根大通将第四季成长环比年率预估从1%上调至2.5%.

但分析师警告称,由于家庭预算紧缩,倘若就业增长未加速,现有扩张步幅或转瞬即逝.

欲浏览美国个人消费图表,请点选:(link.reuters.com/jud74s)

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欲浏览美国薪资和就业成本图表,请点选:(link.reuters.com/ryd74s)

**储蓄疲软**

报告显示,储蓄年率放缓至4,198亿美元,为2009年8月来低点,而8月则为4,791亿美元.

经税收和通胀调整後的收入下滑0.1%,连续第三个月下滑.从第三季整体来说,收入较上年同期减少1.7%--为2009年第四季以来首次季度下滑.

收入成长疲软反映出就业市场低迷,失业率已连续五个月高于9%便是表现之一.

正值欧洲对抗债务危机之际,分析师们对于近期股市大涨能否有助于提振消费者信心和鼓励企业加快雇佣,持谨慎乐观态度.消费者信心已降至衰退水平.

消费者信心状况10月略有改善,汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数终值为60.9,高于9月的59.4.

"我们预计,随着就业改善,个人所得增幅将在第四季反弹,这会支撑支出持续增加和储蓄率逐步回升,"RDQ Economics首席分析师John Ryding说.

衡量可支配收入储存情况的储蓄率从8月的4.1%降到9月的3.6%,为2007年12月以来最低值.

美国股市继周四大涨後,周五基本收平;美国公债和美元则上涨.

**通胀放缓**

另一份报告突显个人收入的窘境.劳工部公布,美国第三季雇佣成本增长0.3%,为一年来最小涨幅.上一季为增长0.4%.

报告显示,雇主为员工支付的福利成本第三季仅上升0.1%,为1999年第一季以来最弱增幅.福利成本在整个薪酬支出中占30%左右的比例.

富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)等一些希望削减成本的公司正在推行一些保险计划,雇员如果生病需支付较高的保费.

收入增长疲弱可能会引起美国联邦储备委员会(美联储,FED)的注意,令其在下周的政策会议上就扶助经济增长及降低失业率的其他途径进行辩论.

支出报告表明通胀放缓,这增强了那些想采取进一步行动以提振经济的官员的信心,不过通胀放缓也减轻了消费者的负担.

美国9月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%,较8月的增长0.3%有所放缓.9月PCE物价指数较上年同期上升2.9%,8月亦为上升2.9%.

美国9月扣除食品和能源成本的核心PCE物价指数较前月持平,较上年同期上升1.6%.8月分别为上升0.2%和1.7%.

美联储希望该指标接近2%.(完)