经济风险重重 欧洲央行与美联储将为未来行动做铺垫

* 在G20峰会上寻求欧债问题的更多对策

* 欧洲央行与美联储将为将来的行动做铺垫

* 欧洲央行降息和美联储扩大公债购买计划的可能性很小

* 美国10月非农就业料增长缓慢,但步伐稳定

记者 Stella Dawson 编译 张涛/李春喜/肖群英

路透华盛顿10月30日电---欧洲投下浓重阴影,让人高兴不起来,市场本来乐观预期美国能够避免再度衰退而中国可以实现软着陆.

市场非常担忧,欧洲领导人在如何为救援基金筹措足够资源方面将遇到困难.支援希腊,以及应对意大利或西班牙可能出现的政府融资危机,需要更多的资源.

欧洲期望新兴经济体向其提供额外的金融支持,把紧急基金的救援能力扩大至4-5倍,达到1万亿欧元左右.在周四和周五将于法国召开的20国集团(G20)峰会上,可能实现这个愿望.

中国迄今的反应非常谨慎,而市场专家希望救援基金规模能扩大到目前讨论水平的两倍.由此看来,未来几天市场可能会感到非常失望.

"如果绝对规模不够大,将重新回到风暴之中.云层散开的时间可能只持续几小时,"瑞银集团(UBS)的资深美国分析师Ellen Zentner表示.

在企业投资激增和消费者支出反弹的作用下,上周美国公司公布的财报好于预期,第三季美国经济增长强劲,增幅为2.5%,这提升了对全球经济前景的预期.

第三季美国企业库存下降,也预示着强劲经济增长将持续到年末.

几家华尔街公司也上调了经济增长预测.摩根大通把第四季经济增长预测自1%上修至2.5%.

不过分析师或市场策略师关于经济前景作出每一个乐观判断的同时,都警告称一些因素可能会恶化.

这样的因素有很多.

欧洲很可能已经陷入衰退;其政界人士可能无法及时建起足够强大的防火?,阻止危机蔓延;而美国的消费者可能由于债务负担过于沉重,而无法支撑明年经济的强劲增长.

正在隐隐浮现的威胁是美国预算赤字谈判.美国国会仍可能在今年年底前陷入僵局;如果减税措施和失业救济政策到期,这一局面将在2012年年初自动引发美国财政紧缩.

"欧洲的政治局面正在好转,但经济数据趋于恶化,衰退风险正在上升.美国的情况则正好相反,"瑞士再保险美国控股公司高级副总裁Kurt Karl指出.

这些因素中的任何一个都可能为经济复苏踩下刹车.

浏览IFR对未来一周美国经济数据的预测,请点击:(link.reuters.com/hag74s)

**未来的行动**

外界普遍预期欧洲央行(ECB)周四会议将为降息奠定基础,指称欧元区集团17国经济疲弱.从上周的采购经理人指数(PMI)初值看,本周将出炉的欧元区制造业和服务业数据将确认欧洲经济衰退的倾向.

欧洲央行可能还会暗示,将继续购买债台高筑欧元区国家的债券,以维护金融稳定;此举可为欧盟领导人敲定债务计划的细节争取更多时间.

大多数分析师对意大利人德拉吉在就任欧洲央行总裁的首次会议上,会否着手采取大胆的行动感到怀疑,尽管仍存在降息的微小可能.

美联储的决策当局在周二和周三的会议上,预计也将谨慎行事.

美国经济数据好转令进一步放松货币政策的理由消失,但美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克在周三的新闻发布会上,可能再度对美国经济复苏步伐表示失望,并在美国面临诸多风险之际,探寻进一步扶助经济成长的政策选项.

多位美联储决策官员已表示,美联储需要采取更多行动提振楼市,这是美国经济的核心问题.

美国就业增长已陷入停滞,消费者正抠出储蓄用于消费.只要推动美国经济活动70%的国内消费者深陷债务泥潭(很大一部分是按揭贷款),许多房屋的价值仍低于按揭贷款额,消费者需求和企业雇聘活动就仍会低迷.

周五公布的就业数据料将显示,10月新增非农就业岗位9.5万,较前月略微改善.但4月以来的非农就业岗位平均增幅仅有7.2万,不足拉低9.1%失业率所需数量的三分之一,亦低于此前七个月的均值16.1万.

美国扣除物价因素的收入增长率为负值,家庭债务负担高达可支配收入的133%,因此难以支撑大举消费.

"根本问题是找寻可持续拉动消费增长的来源,"渣打银行美国分析师David Mann指出.

欧洲陷入衰退和美国消费乏力,也预示中国周二公布制造业指数时会显示出口减缓,为全球经济脆弱提供更多佐证.(完)

--编译 张涛/李春喜/肖群英;审校 徐文焰

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