庞大称联手收购萨博後还将共同增资25亿元

路透上海10月31日电---中国汽车销售公司--庞大汽贸集团股份有限公司(601258.SS)周一公告称,公司正与瑞典汽车(Swedish Automobile N.V.)SWAN.AS等谈判联手收购其子公司萨博汽车事宜.收购条件包括:除以至多10亿元人民币收购全部股权外,还将增资不超过25亿元.

庞大集团还指出,公司目前正在洽谈收购萨博汽车(SAAB Automobile AB)及其业务相关方全部股权,因谈判正在进行中,该事项尚存在不确定性,公司将自周一起停牌,公司将于五个交易日内公告相关事项进展情况并及时申请股票复牌.

公告称,庞大集团与中国青年汽车集团拟共同出资收购萨博汽车及其业务相关方全部股权,全部收购款不超过10亿元,其中庞大集团出资至多4亿元,股权比例不超过40%.双方还将向萨博增资25亿元,其中庞大的出资不超过10亿元.

上周五稍晚,瑞典汽车执行长表示,已与庞大等就收购事宜达成谅解备忘录,将在一个月之内完成与中国公司的交易.收购完成後,浙江青年莲花将持有萨博60%股份,庞大汽贸持有40%.将继续在瑞典生产萨博汽车,中国投资者也希望在中国进行生产.

6月庞大与青年汽车曾拟以2.45亿欧元收购瑞典汽车前身Spyker Cars(世爵汽车)的53.9%股权,同时拟成立合资汽车制造公司和销售公司.不过10月23日,瑞典汽车宣布单方终止与庞大、青年汽车的收购协议,理由是中方未确认在重组期间提供过桥融资的承诺.

因担心收购萨博汽车事宜生变,庞大集团上周四和周五股价大跌,上周五收报9.81元,两天内最大跌幅逾10%.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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