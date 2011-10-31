特里谢：欧债危机未结束 解除警报尚早--报载

路透柏林10月29日电---欧洲央行总裁特里谢在接受一家德国报纸专访时表示,欧元区主权债务危机尚未结束,解除报警信号为时尚早.

然而,特里谢在接受德国周日画报的专访中指出,他相信只要欧元区稳定公约得到全面和更有力地执行,欧元区政府能够恢复金融稳定.

他又指,本周欧盟领导人达成的协议需要获得非常精确且迅速地执行.他称迅速全面履行这些决定具有"绝对的关键性".

他表示,欧洲央行将谨慎追踪各国政府改革举措的进展,并称目前是"看到一些行动"的时候了.

"危机仍未结束,"特里谢向德国周日画报表示.

"但在本周作出决定後,我仍相信欧洲各国将成功恢复金融稳定,"特里谢称.他即将在月底卸任欧洲央行总裁.

他表示,这样说的前提是"稳定暨成长协定的各项规定得到更为彻底和积极的贯彻".

特里谢说:"峰会上达成的决定需要非常精确及时的执行.欧元区各国政府领导人已经有了一个计划,现在政府和欧盟执委会需要去做艰苦的工作."

"完整且迅速地实施这些决定,绝对是目前的关键,"特里谢说.

他表示,欧洲央行将密切追踪进展情况."我们现在需要看到一些行动,"他说.

谈到欧洲央行购买主权债券以帮助克服欧元区债务危机这一备受争议的计划时,特里谢表示,央行采取的是独立行动,并未受到政治方面的影响.

"欧洲央行管理委员会的一切特殊决策都有其货币政策方面的原因,是完全独立的."他说.

"根据有关协定,欧洲央行管理委员会的成员不能接受来自政府或利益集团的指示."(完)

--编译 肖群英/郑茵;审校 王冠中

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