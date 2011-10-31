中国不是欧债危机“救世主”--新华

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月30日电---新华社周日发表英文评论称，中国政府会尽力帮助需要援手的朋友，但是欧洲不应视中国为其债务危机“救世主”。
中国政府曾表示，相信欧洲有能力渡过债务危机，不过并未公开申明会进一步购买欧洲政府债券。
不过，评论也称，欧洲是中国最大贸易夥伴，中国对该地区的遭遇不会袖手旁观。
评论称，中国政府的友善姿态，是对那些视中国为欧洲对手的人很好的回应，尽管在政治、经济和文化上有所不同，中国与该地区仍是好朋友、好夥伴。
但是在欧洲面临这种空前危机时，中国既不能给欧洲人民充当救世主，也无法提供治伤良药，评论写道。
评论并称，显然，欧洲财务问题需要欧洲国家自己解决，而中国会尽朋友之所能。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)