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中国财经 | 2011年 10月 31日 星期一 10:39 BJT

中国将制定粮食法保障国家粮食安全

路透北京10月31日电---中国将制定粮食法以保障国家粮食安全,并列入十一届全国人大常委会立法规划、全国人大常委会2011年立法工作计划和国务院2011年立法工作计划.

新华社上周五晚间报导,十一届全国人大四次会议期间,代表们提出,粮食法中要强调提高粮食生产能力、切实保护耕地资源、把强农惠农政策法制化、明确各级政府粮食安全责任、完善粮食储备体系、应对粮食安全应急 措施和防范外资对粮食安全的影响等建议.

"国务院有关部门按照全国人大常委会立法规划要求,抓紧草案修改,2012年提请全国人大常委会审议."农业与农村委员会建议称.

部分全国人大代表在议案中提出,粮食是事关国计民生和国家安全的重要战略产业,建议制定粮食法,提高粮食生产能力,完善粮食安全保障和调控机制,强化粮食安全责任.

目前,国家发展改革委、国家粮食局正对草案进行修改完善,近期将形成草案送审稿并报国务院.(完)

--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴

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