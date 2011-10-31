《星岛日报》：香港不能重蹈澳航事件覆辙

（10月31日）

澳航劳资谈判破裂,突然宣布停飞,事件对旅客造成明显影响,同时严重打击公司声誉,事件值得香港借监,防止事件在香港重演.全球航空业是工业行动最频繁的行业之一,经常因为劳资纠纷和工业行动,小则影响服务水平,大则令航班瘫痪.由于航空属重要的交通运输,而且航线谈判属政治参与和分配,故此各国都有法例规管航空业,容许各国政府在必要时直接或透过法院干预.

劳资纠纷长期困扰行业.最新的情况是,仲裁法庭要求澳航中止停飞,劳资双方在指定时间上达成协议.从管理层角度,劳方以工业行动作为筹码,公司宣布停飞,主动触发澳洲政府介入,限制了员工施压的渠道,至少可以争取到谈判的主动性,和显示强硬的立场.

然而,澳航管理层强硬的做法,付出的代价不少.除了金钱损失,经历今次停飞教训,消费者对澳航的印象必然大打折扣,日後再传出劳资紧张的消息,不排除消费者已会产生自保想法,考虑改用其他航空公司.总括来说,停飞决定对公司、员工以至消费者都没有好处,绝对是三输的做法.

详细了解及早做好防范.对香港而言,香港的航空公司多年来都存在劳资角力,双方不时对簿公堂,工业行动的威胁不时出现,尤幸近年一直没有出现影响旅客的事件.香港没有天然资源,服务业是香港经济命脉,类似事件一旦发生,打击会加倍严重,有关当局必须详细跟进今次事件始末,从谈判安排、政治角色和规管修例上,预先做好防患未然的措施.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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