韩国与台湾LCD生产商因操纵价格被罚

路透首尔10月30日电---韩国反垄断机构周日表示,对操纵价格的10家韩国及台湾薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)生产商处以罚款,包括韩国三星电子和台湾友达光电在内,罚金总额为1,940亿韩元(1.76亿美元).

韩国公正交易委员会表示,其它受罚的主要厂商是韩国LG显示器和台湾奇美电子.它表示,总罚金是韩国迄今对国际垄断案的最高罚款金额.

三星电子连同其台湾与日本子公司在内,被罚972.9亿韩元,金额最高.LG显示器连同台湾和日本子公司,被罚655.2亿韩元,金额第二高.

韩国公正交易委员会表示,友达光电和奇美电子分别被罚285.3亿和15.5亿韩元.瀚宇彩晶被罚8.7亿韩元,中华映管被罚2.9亿韩元.

全球最大TFT-LCD生产商三星电子发言人对路透表示,其公司"尊重并完全接受"处罚.

但媒体报导称,第二大LCD生产商LG显示器准备向首尔高等法院上诉.(完)

--编译 张涛;审校 王冠中

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