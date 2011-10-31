韩国与台湾LCD生产商因操纵价格被罚

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透首尔10月30日电---韩国反垄断机构周日表示,对操纵价格的10家韩国及台湾薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)生产商处以罚款,包括韩国三星电子和台湾友达光电在内,罚金总额为1,940亿韩元(1.76亿美元).
韩国公正交易委员会表示,其它受罚的主要厂商是韩国LG显示器和台湾奇美电子.它表示,总罚金是韩国迄今对国际垄断案的最高罚款金额.
三星电子连同其台湾与日本子公司在内,被罚972.9亿韩元,金额最高.LG显示器连同台湾和日本子公司,被罚655.2亿韩元,金额第二高.
韩国公正交易委员会表示,友达光电和奇美电子分别被罚285.3亿和15.5亿韩元.瀚宇彩晶被罚8.7亿韩元,中华映管被罚2.9亿韩元.
全球最大TFT-LCD生产商三星电子发言人对路透表示,其公司"尊重并完全接受"处罚.
但媒体报导称,第二大LCD生产商LG显示器准备向首尔高等法院上诉.(完)
--编译 张涛;审校 王冠中
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。