巴西或通过IMF协助欧元区--消息

路透圣保罗10月28日电---巴西一名政府高层消息人士周五称,由于欧元区救助方案细节仍不明朗,巴西准备通过和国际货币基金组织(IMF)的双边协议,来帮助负债累累的欧洲国家.

该名要求匿名的官员指出,主管巴西经济的官员称双边途径--IMF将直接把巴西的资金释出给予受困的国家--是帮助亟欲重获投资人信心的欧元区国家的最快方式.

此前欧盟领导人达成协议,计画杠杆运用欧元区援助基金.目前欧盟正寻求从中国和巴西等坐拥大量资金的主要新兴市场经济体,通过一个特别目的投资载体(SPIV)予以协助.

"目前我们并没有这个考虑,因为我们对欧洲的SPIV没有足够资讯."该名官员说."如果该SPIV出售有AAA评级且有担保的证券,那麽央行会分析是否有那个价值."

巴西报纸O Estado de S. Paulo周五报导指出,欧盟计画派遣一个代表团赴巴西,请求该国对救援计画伸援,不过代表团赴巴西的日期未定.

欧洲金融稳定机构(EFSF)主管雷格林(Klaus Regling)周五透过发言人,否认短期内会派出这样的代表团,称报导不实.(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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