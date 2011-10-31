巴西或通过IMF协助欧元区--消息

巴西一名政府高层消息人士周五称,由于欧元区救助方案细节仍不明朗,巴西准备通过和国际货币基金组织(IMF)的双边协议,来帮助负债累累的欧洲国家. 该名要求匿名的官员指出,主管巴西经济的官员称双边途径--IMF将直接把巴西的资金释出给予受困国家--是帮助欧元区国家的最快方式.路透