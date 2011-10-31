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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 31日 星期一 11:10 BJT

庞大称联手收购萨博後还将共同增资25亿元

中国庞大汽贸集团股份有限公司周一公告称,公司正与瑞典汽车等谈判联手收购其子公司萨博汽车事宜.收购条件包括:除以至多10亿元人民币收购全部股权外,还将增资不超过25亿元. 庞大集团还指出,公司目前正在洽谈收购萨博汽车及其业务相关方全部股权,谈判正在进行中.路透

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