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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 31日 星期一 11:03 BJT

九名泰国军人自首 承认在湄公河杀害13名中国船员

泰国警方周日称，九名泰国军人周五自首，承认在泰缅边境附近湄公河杀害13名中国船员。10月5日两艘中国货船在湄公河“金三角”地区遭袭，13名受害者都是货船船员。泰国清盛县警长Phopkorn Kooncharoensuk称，九名嫌犯中有两人是军官，但拒绝透露任何细节，仅称该案正在调查中。路透

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