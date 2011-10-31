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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 31日 星期一 11:02 BJT

证监、银监、保监"三会"高层集体大换血

中国金融业的顶层管理者--证监会、银监会和保监会主席集体大"换血".其中原建行董事长郭树清被任命为证监会主席;原证监会主席尚福林接替刘明康出任银监会主席;原农业银行董事长项俊波出任保监会主席. 新华社周六晚间引述中央组织部新闻发言人作出上述报道. 路透

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