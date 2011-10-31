英王位继承传统改革 废除男性优先继承权

英联邦政府首脑同意废除英国王位继承男性优先及与罗马天主教徒通婚者不得继承王位的禁令，将成立一个小组，负责协调制度变革的必要立法事宜，打破延续数百年的英国王位继承中的性别歧视传统。这些王室继承传统源于16世纪伊丽莎白女王时期，英国首相卡梅伦以制度过时为由推动变革。路透