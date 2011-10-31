美国小企业10月就业岗位增加3万个

路透华盛顿10月30日电---周日公布的一份调查显示,美国小型企业10月就业岗位增加数量不及上个月,且员工工作时数减少.

美国财务软件公司Intuit称,本月小企业创造了3万个就业岗位,而9月为增加4万个.

该调查是基于对使用Intuit在线财务系统的约6.6万企业雇主的反馈,这些企业的雇员人数都不足20人.调查所涵盖期间为9月24日至10月23日.

小企业平均每周工作时间减少0.2%至24.5小时,平均月薪则几无变动,为2,622美元.

美国政府将于周五发布备受关注的10月非农就业报告.据路透调查,10月非农就业岗位料增加9.5万个,9月为增加10.3万个.

9月增幅中的一部分是由于参与罢工的4.5万名Verizon Communications员工重返工作岗位.(完)

--编译 侯向明;审校 王冠中

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